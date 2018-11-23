Котировки итальянских акций растут, несмотря на вердикт Еврокомиссии

Милан, Италия, , 15:06 — REGNUM В пятницу, 23 ноября, акции итальянских компаний на миланской бирже растут, несмотря на опасения аналитиков, сообщает информагентство Ansa.

В четверг Еврокомиссия предупредила правительство Италии о начале подготовке процесса наложения санкций из-за отказа правительства пересматривать бюджет в соответствие с рекомендациями Брюсселя.

Часть наблюдателей предполагали, что падение на бирже ускорится, однако этого не произошло. Котировки большинства компаний растут, а разница между показателями ценных бумаг Италии и Германии сократилась до менее чем 300 пунктов (в сравнении с 330 пунктами несколькими днями ранее).

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