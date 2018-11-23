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Котировки итальянских акций растут, несмотря на вердикт Еврокомиссии

Экономика

Разница между показателями ценных бумаг Италии и Германии сократилась до 300 пунктов

Котировки итальянских акций растут, несмотря на вердикт Еврокомиссии
Цитата из х/ф «Затмение». Реж. Микеланджело Антониони. 1962. Италия, Франция
Котировки итальянских акций

Милан, Италия, 23 ноября 2018, 15:06 — REGNUM  В пятницу, 23 ноября, акции итальянских компаний на миланской бирже растут, несмотря на опасения аналитиков, сообщает информагентство Ansa.

В четверг Еврокомиссия предупредила правительство Италии о начале подготовке процесса наложения санкций из-за отказа правительства пересматривать бюджет в соответствие с рекомендациями Брюсселя.

Часть наблюдателей предполагали, что падение на бирже ускорится, однако этого не произошло. Котировки большинства компаний растут, а разница между показателями ценных бумаг Италии и Германии сократилась до менее чем 300 пунктов (в сравнении с 330 пунктами несколькими днями ранее).

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Экономика Италии
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