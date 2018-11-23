В Алма-Ате лишенный лицензии банк отсудил более $250 тыс

Алма-Ата, Казахстан, , 15:10 — REGNUM Специализированный межрайонный экономический суд Алма-Аты постановил вернуть 95 млн тенге ($259 тыс.) Qazaq Banki, который лишен лицензии, сообщает 23 ноября издание Informburo.

Согласно материалам дела, Capital Bank Kazakstan перечислил с корреспондентского счета Qazaq Banki 95 млн тенге ($259 тыс.) частному судебному исполнителю.

Операция по переводу денег была выполнена спустя 30 минут после принятия решения о лишении лицензии. Временная администрация Qazaq Banki потребовала вернуть деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября специализированный межрайонный экономический суд Алма-Аты вынес постановление о ликвидации Qazaq Banki в связи с лишением лицензии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане суд постановил ликвидировать Qazaq Banki