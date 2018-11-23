Путин похвалил «Сбербанк» за хорошую работу в Крыму

Ялта, Крым, , 15:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителя «Сбербанка» Германа Грефа за создание красивого гостиничного комплекса «Мрия» на полуострове.

«Хороший объект, очень красивый. Поздравляю «Сбербанк» с хорошей работой. Скоро ещё виноградник здесь будет… Будет полностью укомплектованная гостиница», — отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября глава государства проводит в Ялте заседание Государственного совета по вопросам исполнения указа о национальных целях и стратегических задачах развития страны.

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