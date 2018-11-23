Пятница, 23 Ноября 2018 года
15:38:23 МСК

Путин похвалил «Сбербанк» за хорошую работу в Крыму

Экономика

Банк на полуострове до сих пор не функционирует, но гостиницу построил прекрасную

Путин похвалил «Сбербанк» за хорошую работу в Крыму
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Сбербанк

Ялта, Крым, 23 ноября 2018, 15:03 — REGNUM  Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителя «Сбербанка» Германа Грефа за создание красивого гостиничного комплекса «Мрия» на полуострове.

«Хороший объект, очень красивый. Поздравляю «Сбербанк» с хорошей работой. Скоро ещё виноградник здесь будет… Будет полностью укомплектованная гостиница», — отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября глава государства проводит в Ялте заседание Государственного совета по вопросам исполнения указа о национальных целях и стратегических задачах развития страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент России прилетел в Крым

Читайте развитие сюжета: Путин: России необходим прорыв во всех ключевых отраслях

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Привлечение инвестиций в региональную экономику
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить