Moody's оценило перспективы роста российских ритейлеров

Москва, , 14:55 — REGNUM Российские ритейлеры X5 Retail Group и «Лента» покажут более динамичный рост в 2019 году, чем европейские торговые сети. Такие прогнозы сделали аналитики международного агентства Moody's.

Как следует из отчёта «Сектор ритейла — Европа: экономические условия продолжают поддерживать стабильный прогноз по сектору, несмотря на высокую конкуренцию», на которые ссылается РБК, в 2019 году X5 обеспечит рост показателя более чем на 10%, а «Лента» — на 5−10%. При этом в среднем по Европе показатель EBITDA (прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) вырастет на 3,2%. При этом некоторые известные европейские ритейлеры, в частности Marks&Spencer и Media Markt, вообще могут столкнуться с отрицательной динамикой.

В качестве одной из причин такого более перспективного роста со стороны российских торговых сетей аналитики агентства назвали разный уровень конкуренции.