Технологическую перезагрузку «Россетей» продолжит новый замгендиректора

Москва, , 14:53 — REGNUM Главным инженером и заместителем генерального директора компании «Россети» стал Андрей Майоров, ранее возглавлявший Объединенную энергетическую компанию. Он продолжит техническую реализацию стратегии цифровизации электросетевого комплекса, сообщает 23 ноября пресс-служба предприятия.

Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский, комментируя назначение, сообщил, что в настоящее время предприятие готово к настоящей технологической перезагрузке. Он выразил уверенность в том, что знания, опыт и перспективное видение Майорова помогут электросетевому комплексу реализовать все намеченные планы.

Назначение позволит внедрить на предприятии проекты цифровизации электросетевого комплекса, которые доказали свою успешность и высокую эффективность в Москве. Их тиражированием на федеральном уровне новый главный инженер займется наряду с контролем за реализацией инвестиционных и ремонтных программ и планов противоаварийных действий дочерних структур компании «Россети», направленных на обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей во всех 78 регионах присутствия.

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