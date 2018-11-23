Сапожник без сапог: К чему приведет отказ Южной Кореи от строительства АЭС?

Москва, , 14:46 — REGNUM В Южной Корее 69,5% населения одобряет использование атомной энергетики. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного с 8 по 9 ноября Корейским ядерным обществом, заявил ИА REGNUM начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

Всего было опрошено 1006 жителей страны старше 19 лет. 46,5% респондентов заявили, что считают энергетическую политику действующей власти неудачной. Наблюдатели не исключают, что в сложившейся ситуации, когда население не согласно с предложениями власти, потребуется референдум о будущем атомной энергетики в стране.

Напомним, пришедший к власти в мае прошлого года президент Мун Чжэ Ин настаивает на закрытии АЭС и увеличении использования возобновляемых источников до 20% к 2030 году.

«Новость эта интересна тем, что с одной стороны президент страны потребовал сворачивания атомной программы, с другой стороны общественный орган выступил за продление строительства двух блоков АЭС. Сейчас в Корее эксплуатируются порядка двух с половиной десятков реакторов. Если рассматривать энергетический баланс страны, то атом в нём занимает порядка 35%. В энергетическом балансе Южной Кореи основной конкурент атома — это уголь. Гидроэнергетика и возобновляемая энергетика суммарно дают около 10% электроэнергии в стране. Что касается последних инициатив президента, которые способствуют сворачиванию атомных программ, по моему мнению, это связано с двумя моментами.

Во-первых, речь может идти о противостоянии элит, приближенных к президенту, и людей, которые ратуют за продолжение использования атомной генерации. Объяснить нежелание президента продлевать сроки эксплуатации действующих станций и строить новые станции можно и тем, что для использования атомной энергетики требуется довольно существенное финансирование. Имеющийся в стране блоки требуют модернизации, а значит, существенных финансовых вложений — несколько миллионов долларовом на каждую из станций. Очевидно, что президент и окружающей его элиты не хотят нести такие серьезные траты на продление эксплуатации имеющихся блоков. И несмотря на то, что общественный орган проголосовал за продление строительства нескольких блоков, я подозреваю, что это строительство в будущем ещё может наткнуться на противостоянии президенты и элит страны», — считает Олег Абелев.

По его словам, если Мун Чжэ Ин будет придерживаться жёсткой позиции в отношении нового строительства, то корейская энергетическая корпорация KEPCO столкнётся с негативом со стороны покупателей: никто не захочет пользоваться его услугами.

«Образно говоря, сапожник окажется без сапог, перестав строить АЭС на своей территории и сделав упор на экспортный вариант развития. Понятно, что экономика требует стабильного энергетического обеспечения. Власти в Корее проводят реформу в области энергетики, намереваясь увеличить использование угля до 40−45%, увеличить объёмы экспортных услуг по строительству АЭС за рубежом, и на эти деньги увеличить объемы возобновляемых источников энергии в стране. Новый президент Южной Кореи заявил, что в 2030 году доля возобновляемых источников составит 25% в общей энергокорзине страны. В планах так же оставить долю угольных электростанций, остальное — использование гидровозможностей (приливных в частности), хотя покрыть оставшиеся 30% они, как мы понимаем, навряд ли смогут. И я очень сомневаюсь, что это возможно, хотя география страны предполагает эффективное использование ветро‑ и приливных станций. Без сомнения, оставить без внимания общественное мнение президент не сможет, но все будет зависит от того, на каком уровне будут проводиться общественные слушания, касающиеся дальнейшей судьбы атомных станций в стране. К демократическим органам он будет вынужден прислушаться, и тогда доля атомных станций в энергетическом балансе страны не будет доведена до нуля», — пояснил Абелев.

Он отметил, что на сегодняшний день оставить экономику страны без атомной генерации физически невозможно, иначе непонятно, каким образом будут поддерживаться энергетические потребности промышленности в стране. 45% угля и 25% на возобновляемые энергетике никак не дают 100%.

«Гидрогенерация даст им 10 максимум 15%, ибо в стране нет ни Хуанхэ, ни Янцзы, ни Енисея, и гористая местность для турбин гидростанций там не очень подходящая. То есть корейцы вынуждены будут оставить атомную генерацию в объеме как минимум 20% в энергобалансе страны», — добавил эксперт.