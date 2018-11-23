Банкротное дело «Чувашавтотранса»: оценили вокзалы и магазин

Чебоксары, , 14:45 — REGNUM В Чувашии продолжают оценивать имущество предприятия-банкрота ГУП «Чувашавтотранса» — единственного государственного перевозчика, который в июле ушёл с рынка пассажирских перевозок. Определена стоимость двух автостанций и магазина автозапчастей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно документу, была определена рыночная стоимость двух одноэтажных автомобильных станций в Чебоксарах — «Новосельская» и «Привокзальная». Данные станции принадлежат предприятию на праве хозяйственного ведения. Их общая стоимость определена в сумме 121 567 910 рублей, в том числе АС «Новосельская» 1986 года постройки и — 62 025 620 рублей, АС «Привокзальная» 1981 года постройки — 59 542 290 рублей.

Кроме того, оценено движимое имущество, которое находится на указанных автостанциях. Общая стоимость составила 274 944 рублей, в их числе — мебель, шлагбаумы, телефоны, транспортные терминалы, компьютеры, будка охранника.

Также определена рыночная стоимость нежилого помещения, расположенного на первом этаже многоквартирного дома по улице Эльменя, 7 — в размере 3 501 200 рублей. Помещение принадлежит «Чувашавтотрансу» на праве собственности и в настоящее время используется как магазин автозапчастей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре на продажу было выставлено главное административное здание предприятие, которое находится в центре Чебоксар. Начальная цена лота №1 определена в сумме почти 91 млн рублей. Ранее здание несколько раз пытались продать, в августе его оценили в 67,3 млн рублей.

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Напомним, в сентябре 2018 года Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании предприятия банкротом и открытии конкурсного производства. Всего в реестре — требования кредиторов на общую сумму 25 526 115,5 рублей.