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«Роснефть» подала иск против биржевого трейдера

Экономика

Сумма иска – 36,6 млн рублей

Москва, 23 ноября 2018, 14:40 — REGNUM  Государственная компания «Роснефть» подала в арбитражный суд Москвы иск к «Солид — товарные рынки» — топливному трейдеру Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), сообщается 23 ноября на сайте суда.

Отмечается, что заявление было подано 22 ноября, сумма иска — 36,6 млн рублей. В настоящее время дело к рассмотрению не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Независимом топливном союзе заявили, что 15 ноября «Роснефть» не продала на бирже ни одной тонны нефтепродуктов, а значение спроса превысило значение предложения в шесть раз.

По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, независимые сети АЗС оказывают непосредственное влияние на формирование цен на топливо. Они создают монопольные структуры в регионах, которые призваны подстегнуть рост цен на топливо, считает он.

Читайте ранее в этом сюжете: «Роснефть» с 19 ноября может возобновить продажу топлива на бирже

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