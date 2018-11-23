Газпром повысил производительность подземных хранилищ до рекордных значений

Москва, , 14:22 — REGNUM К началу сезона отбора в зимний период 2018—2019 года потенциальная максимальная суточная производительность подземных хранилищ газа (ПХГ) России увеличена до 812,5 млн кубометра газа, что является новым абсолютным рекордом для отечественной газовой промышленности. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба Газпрома.

«Прирост относительно прошлогоднего уровня составил 7,2 млн куб. м, что сопоставимо с суточным потреблением газа в зимний период отдельными субъектами РФ, например Курганской областью», — говорится в сообщении.

По сравнению с осенне-зимним периодом 2010/2011 года, то есть всего за восемь лет, потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ увеличена на 31%.

Отмечается, что рекордное значение достигнуто благодаря комплексу мероприятий на объектах добычи и газотранспортной системы. Так, текущие работы завершены на 92 установках подготовки газа, 81 газоперекачивающем агрегате дожимных компрессорных станций и 292 скважинах. Специалисты отремонтировали 678,5 км газопроводов, 355 агрегатов компрессорных станций, 197 газораспределительных станций.

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