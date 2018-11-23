Должники могут и не знать о долгах по ЖКУ — юрист

Москва, , 14:19 — REGNUM Увеличение числа должников в НБКИ, причем как по кредитам, так и по коммуналке — следствие повышения качества работы и эффективности процедур по их выявлению, считает доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Ранее сообщалось, что в России за десять месяцев 2018 года количество граждан, не погасивших долг за услуги ЖКХ по решению суда, выросло более чем на 20%. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), общее число «злостных неплательщиков» с начала 2018 года достигло 29,2 тыс. человек.

«Увеличение числа должников, которые сегодня есть в НБКИ, причем по кредитам, либо по коммуналке, это, во-первых, является следствием повышения качества работы по выявлению подобных категорий граждан и повышения эффективности работы процедур по их выявлению и приведению этой информации в соответствующие учетные данные.

Если мы хотим это увязать с общей экономической ситуацией, то я не думаю, что нынешняя ситуация является определяющей в том, что количество этих граждан выросло. Более того, я не думаю, что это какие-то радикальные или тревожные цифры».

По словам управляющего партнера юридической компании «Варшавский и партнеры» Владимира Варшавского, причиной роста числа должников в бюро кредитных историй может быть то, что через суд в порядке выдачи судебного приказа взыскиваются незначительные суммы долгов за коммунальные услуги.

«Многие граждане не проживают по адресам регистрации, это значит, что когда к ним приходит копия судебного приказа о взыскании долга, они ее не получают. Соответственно, не направляю свои возражения для отмены такого судебного приказа. Формально процедура судом выполнена, однако должник не знает о том, что в отношении него принято решение о взыскании долга.

Следующее, очевидно, что предприятия ЖКХ поняли, что граждане гораздо чаще берут кредит, а не выезжают за рубеж. Поэтому узнать о своем долге они могут в банке, который им отказал в выдаче кредита со ссылкой на данные НБКИ. После этого должник гораздо активнее начинает заниматься погашением долга».

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