Венгрия: Астана — главный партнер Будапешта среди стран СНГ

Будапешт, , 14:22 — REGNUM В Будапеште состоялось заседание второго казахстанско-венгерского делового совета с участием министра национальной экономики Казахстана Тимура Сулейменова и министра финансов Венгрии Михай Варги, сообщает 23 ноября агентство «Казинформ».

Варга отметил, что Казахстан является главным партнером Венгрии среди стран СНГ. Венгерский министр добавил, что на казахстанском рынке уже более 10 лет работает нефтегазовая компания MOL Group.

Венгрия планирует в 2019 году направить в Казахстан делегацию представительных бизнесменов. Министр национальной экономики Казахстана провел также встречи с министром иностранных дел и внешней политики Венгрии Петером Сийярто. Сулейменов также встретился с представителями крупных компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта посол Венгрии в Казахстане Барани Андраш заявил, что Будапешт планирует увеличить в 2019/2020 учебном году количество грантов для студентов из Казахстана с 200 до 250.

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