Три российских университета будут выпускать специалистов для сферы ЖКХ

Воронеж, , 13:58 — REGNUM Первый в России образовательный кластер в части подготовки специалистов для сферы ЖКХ договорились создать Воронежский опорный университет (ВГТУ), Тамбовский государственный технический университет и Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ). Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба ВГТУ.

«Подписанное соглашение ректорами трех университетов о создании образовательного кластера в области ЖКХ позволит нам выстроить принципиально новую межрегиональную систему сотрудничества», — сообщила заведующая кафедрой муниципального менеджмента КГАСУ, доктор экономических наук, профессор Анна Романова.

Отмечается, что три технических университета России получили поддержку региональных властей для совместной организации не только учебного процесса, но и непосредственного взаимодействия с работодателями.

Первыми экспертами по энергоэффективному капитальному ремонту многоквартирных домов при Фонде содействия реформированию ЖКХ стали руководители направлений в вузах.

В ВГТУ пояснили, что сфера ЖКХ занимает в экономике страны одно из приоритетных направлений, однако профессиональные и образовательные стандарты в ней появились сравнительно недавно. Поэтому реформирование отрасли требует наличия высококвалифицированных специалистов по всем направлениям деятельности, а перед высшей школой стоит глобальная задача начать эту подготовку и в первую очередь подготовить профессорско-преподавательский состав, создать свое учебно-методическое объединение.

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