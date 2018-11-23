Бюджет Красноярского края на 2019-2021 годы принят в первом чтении

Красноярск, , 13:58 — REGNUM На сессии Законодательного собрания Красноярского края сегодня, 23 ноября, в первом чтении принят региональный бюджет на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минфине.

По словам зампреда краевого правительства — министра финансов края Владимира Бахаря, доходы регионального бюджета просчитывались исходя из прогноза социально-экономического развития края, предполагающего незначительный рост цен на бюджетообразующие металлы. Курс доллара в 2019 году запланирован на уровне 63,9 рубля, цена на нефть — на уровне 63,4 доллара. С учётом данного сценария налоговые и неналоговые доходы в 2019 году прогнозируются в сумме около 200 млрд рублей. Планируется дальнейший рост — на 3−5% ежегодно.

В качестве основы экономического роста названа реализация крупных проектов в добывающем секторе, металлургии, нефтепереработке, лесном комплексе. В минфине подчеркнули, что в 2019 году объём инвестиций в крае увеличится до 450,8 млрд рублей, к концу прогнозного периода — до 500 млрд.

Бахарь подчеркнул, что объём дотаций и целевых средств из федерального бюджета во внесенном проекте ниже, чем в 2018 году. Это связано с завершением мероприятий по подготовке к Универсиаде — 2019, а также с тем, что значительные объёмы федеральных средств ещё не распределены между регионами.

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Расходы краевого бюджета сформированы по программному принципу. Речь идёт о финансировании 22 государственных программ.

«Дополнительная нагрузка на краевой бюджет в связи с увеличением заработной платы в 2019 году составит около 9,5 млрд рублей», — сказал Бахарь.

В минфине отметили, что акценты бюджетной политики после проведения Универсиады сместятся в сторону городов и районов края. В ближайшие три года запланировано строительство 15 школ, девяти детсадов и четырёх спортзалов в школах. Также планируется возведение 41 ФАПа и других объектов.

Бюджетная политика предполагает выполнение стратегических задач развития страны, поставленных в новом майском указе президента РФ Владимира Путина.

«На сегодняшний день краю уже выделены дополнительные федеральные средства на национальные проекты, которые учтены в представленной правительством края поправке. С учётом этого доходы и расходы краевого бюджета увеличиваются в 2019 году на 9,7 млрд рублей, в 2020 году — на 5,3 млрд рублей, в 2021 году — на 12 млрд рублей», — прокомментировал Владимир Бахарь. Дополнительно средства распределят ко второму чтению проекта бюджета.

В целом доходы бюджета Красноярского края на 2019 год запланированы в объёме 223,7 млрд рублей, расходы — 237,1 млрд рублей, дефицит — 13,4 млрд. Владимир Бахарь подчеркнул, что планируется снижение дефицита: в 2020 году он должен составить 8,9 млрд рублей, в 2021-м планируется выход на бездефицитный бюджет.

Второе и окончательное чтение документа состоится 6 декабря 2018 года на сессии Заксобрания.

Напомним, по данным Минфина РФ, по состоянию на 1 ноября 2018 года госдолг Красноярского края составляет 107,9 млрд рублей. На 1 января 2018 года — 99,6 млрд рублей

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