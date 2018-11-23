Перенос серверов бронирования авиабилетов отложен — Минтранс РФ

Москва, , 13:48 — REGNUM Российские авиакомпании получили отсрочку по вопросу переноса на территорию страны серверов, на которых хранится база данных системы бронирования авиабилетов. Об этом пишет 23 ноября «Коммерсантъ».

Отмечается, что замминистра транспорта Александр Юрчик на форуме «Транспортная неделя» подчеркнул, что «после консультаций с авиакомпаниями» срок переноса на территорию России серверов бронирования и продаж авиабилетов был перенесен с 1 января 2020 года на 31 октября 2021 года.

Читайте также: «Ростех»: Национальная система бронирования авиабилетов готова

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября гендиректор авиакомпании «Сибирь» (входит в S7) Владимир Объедков заявил, что в случае вступления в силу разработанного Минтрансом РФ проекта постановления правительства России о переносе серверов бронирования и продажи авиабилетов на российскую территорию, ряд авиаперевозчиков либо приостановят свою деятельность, либо не протяжении нескольких лет будут вынуждены переходить на иные системы бронирования.

Читайте также: Крупные российские авиакомпании могут приостановить работу — СМИ