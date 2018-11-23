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Росатом на 100% выполнил обязательства по гособоронзаказу в 2018 году

Экономика

Уже несколько лет подряд уровень исполнения оборонного заказа предприятиями ОПК России доведен до 97-98% против 81% в 2012 году, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов

Росатом на 100% выполнил обязательства по гособоронзаказу в 2018 году
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Москва, 23 ноября 2018, 14:08 — REGNUM  Госкорпорации «Росатом» полностью выполнила обязательства по гособоронзаказу в 2018 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов после правительственного часа в Совете федерации, сообщает ТАСС.

По словам Борисова, уже несколько лет подряд уровень исполнения оборонного заказа предприятиями ОПК России доведен до 97−98% против 81% в 2012 году. В 2018 году возложенные на Росатом задачи выполнены на 100%.

«За последние несколько лет довели уровень исполнения ГОЗ ежегодного до 97−98%. Это не плохой показатель. В частности, госкорпорация «Росатом» — стопроцентное исполнение своих обязательств», — отметил вице-премьер.

По его словам, Минобороны и предприятия ОПК наладили совместную работу по реализации госпрограмм, и состоянии оборонного комплекса позволяет выполнять возложенные на него задачи.

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