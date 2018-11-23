Росатом на 100% выполнил обязательства по гособоронзаказу в 2018 году

Москва, , 14:08 — REGNUM Госкорпорации «Росатом» полностью выполнила обязательства по гособоронзаказу в 2018 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов после правительственного часа в Совете федерации, сообщает ТАСС.

По словам Борисова, уже несколько лет подряд уровень исполнения оборонного заказа предприятиями ОПК России доведен до 97−98% против 81% в 2012 году. В 2018 году возложенные на Росатом задачи выполнены на 100%.

«За последние несколько лет довели уровень исполнения ГОЗ ежегодного до 97−98%. Это не плохой показатель. В частности, госкорпорация «Росатом» — стопроцентное исполнение своих обязательств», — отметил вице-премьер.

По его словам, Минобороны и предприятия ОПК наладили совместную работу по реализации госпрограмм, и состоянии оборонного комплекса позволяет выполнять возложенные на него задачи.