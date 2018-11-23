Свалка опасных отходов в Чувашии: ответ прокуратуры

Чебоксары, , 13:44 — REGNUM В Комсомольском районе Чувашии компанию, организовавшую несанкционированную свалку токсичных отходов, привлекли к административной ответственности и обязали возместить нанесенный окружающей среде ущерб. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном штабе ОНФ со ссылкой на ответ прокуратуры Комсомольского района.

Напомним, две стихийные свалки (предположительно, с химическими отходами) были обнаружены в сентябре 2018 года в Комсомольском районе. Фронтовики, выезжавшие на место свалок, отмечали, что одна из них состоит из пластиковых канистр с тёмной жидкостью, при этом на емкостях имеются надписи с формулой серной кислоты, а во втором навале — картонные коробки от фармацевтических препаратов. Очевидцы сообщали, что «в округе стоит устойчивый химический запах».

«При проверке сигнала граждан мы обнаружили навалы отходов на территории заброшенного сахарного завода, куда на протяжении многих лет при попустительстве местных властей свозится мусор со всей округи. По всей видимости, этим воспользовались представители недобросовестной компании», — говорит член регионального штаба народного фронта в Чувашии, лидер отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

По его словам, сложившаяся ситуация может говорить об отсутствии должного контроля за деятельностью специализированных организаций по переработке отходов, в том числе на этапах сбора и транспортировки опасных веществ.

Согласно ответу прокуратуры, виновной в размещении емкостей с химическими веществами на территории деревни Малые Кошелеи признана частная компания, занимающаяся переработкой отходов. Факты экологических нарушений подтвердились в ходе проверки органов внутренних дел. По итогам рассмотрения данных материалов представители Росприроднадзора привлекли предприятие к административной ответственности в виде штрафа в размере 175 тыс. руб. Кроме того, компанию обязали возместить причиненный окружающей среде ущерб на общую сумму около 510 тыс. рублей.

Согласно ответу прокуратуры Комсомольского района, в настоящее время возмещён ущерб в сумме около 82,5 тыс. рублей.

«В связи с принятием управлением Росприроднадзора по Чувашской Республике мер в отношении виновных в данных нарушениях законодательства лиц, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не найдено», — говорится, в частности, в ответе районной прокуратуры.

Чьи это отходы, каким образом и почему они оказались в районе Чувашии, не сообщается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии обнаружили свалку опасных отходов