В казахстанском центре «Хоргос» планируют открыть новый терминал

Алма-Ата, Казахстан, , 13:45 — REGNUM В Международном центре приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» приступили к проектированию второго терминала, что устранит очереди. Об этом 23 ноября заявил президент международного центра Кахарман Джазин на заседании членов регионального совета палат предпринимателей Алма-Аты и Алма-Атинской области, сообщает издание Informburo.

Джазин отметил, что одним из путей решения проблемы является переход на круглосуточный режим работы. Новый терминал будет входной, два действующих терминала станут выходными.

Директор МЦПС «Хоргос» добавил, что ежегодно через центр проходят 5 млн туристов из Китая. Казахстан ставит перед собой задачу увеличить данный показатель вдвое.

Как сообщало ИА REGNUM, допустимый вес ввозимых товаров через международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» для физических лиц планируют уменьшить до 25 кг.

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