Лукашенко потребовал создать в России сеть по сбыту цемента

Минск, , 13:16 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул необходимость выстраивания в России сети реализации цемента, который производится на территории республики. Об этом 23 ноября сообщает «БелТА».

По словам главы белорусского государства, значительная доля цемента продаётся в РФ через АО «Евроцемент груп». Лукашенко отметил, что правительством страны «не выполнено поручение о развитии эффективной собственной товаропроводящей сети в России». Кроме того, белорусский лидер отметил, что требует от правительства страны «обеспечить эффективность и прозрачность торговли на внешних рынках».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск договорился с Москвой о выделении государственного кредита в 2019 году.

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