Факты «говорят не в пользу» роста нефти

Москва, , 13:16 — REGNUM Министр энергетики Саудовской Аравии продолжает вербальные интервенции, пытаясь повлиять на смену вектора движения нефтяных цен. Халид аль-Фалих заявил, что ожидает в январе 2019 года большее снижение поставки нефти из страны, чем в декабре 2018 года. Хотя сейчас добыча находится на рекордно высоком уровне, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Одновременно с этим с другой стороны баррикад находится президент США Дональд Трамп. Он также пытается формировать настроения на рынке нефти. Накануне он поблагодарил саудитов, что те поддержали снижение цен на нефть по его просьбе», — отметил эксперт.

Однако если посмотреть на факты, то они говорят не в пользу роста нефти. По последним данным от минэнерго США, запасы нефти снова выросли, что говорит о превышении предложения над спросом. При этом американские нефтяники продолжают наращивать добычу высокими темпами. В совокупности ситуация будет оказывать давление на цены на чёрное золото.

«С технической стороны ситуация не изменилась. Brent торгуется в значительном диапазоне поддержки — 61−62 доллара за баррель, поэтому в ближайшее время не исключена локальная коррекция», — считает Капустянский.

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