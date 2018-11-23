Пятница, 23 Ноября 2018 года
14:25:12 МСК

Факты «говорят не в пользу» роста нефти

Экономика

В ближайшие дни чёрное золото будет торговаться в диапазоне $61–62

Москва, 23 ноября 2018, 13:16 — REGNUM  Министр энергетики Саудовской Аравии продолжает вербальные интервенции, пытаясь повлиять на смену вектора движения нефтяных цен. Халид аль-Фалих заявил, что ожидает в январе 2019 года большее снижение поставки нефти из страны, чем в декабре 2018 года. Хотя сейчас добыча находится на рекордно высоком уровне, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Одновременно с этим с другой стороны баррикад находится президент США Дональд Трамп. Он также пытается формировать настроения на рынке нефти. Накануне он поблагодарил саудитов, что те поддержали снижение цен на нефть по его просьбе», — отметил эксперт.

Однако если посмотреть на факты, то они говорят не в пользу роста нефти. По последним данным от минэнерго США, запасы нефти снова выросли, что говорит о превышении предложения над спросом. При этом американские нефтяники продолжают наращивать добычу высокими темпами. В совокупности ситуация будет оказывать давление на цены на чёрное золото.

«С технической стороны ситуация не изменилась. Brent торгуется в значительном диапазоне поддержки — 61−62 доллара за баррель, поэтому в ближайшее время не исключена локальная коррекция», — считает Капустянский.

Читайте также: Нефть подешевела до $61,78

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить