Белгородчина получит 990 млн рублей за хорошую собираемость налогов

Белгород, , 12:55 — REGNUM Белгородская область продемонстрировала лучшие результаты по собираемости налогов и получит от правительства дополнительное финансирование в 2019 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, согласно проекту распоряжения, внесённого в Госдуму правительством РФ, Белгородская область получает самую большую субсидию.

Среди 40 регионов было распределено 19 млрд 960 млн рублей. Из них Белгородская область получит 990 миллионов 846 тысяч рублей — это самый большой грант, так как регион оказался на первом месте в списке субъектов, продемонстрировавших лучшие результаты по собираемости налогов.

«Я назвал все 40 регионов в том порядке, как они выстроились, остальным есть куда стремиться», — заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров после оглашения списка.

Эти гранты регионы могут потратить по собственному усмотрению «на самые насущные проблемы» — например, на социальную сферу.

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