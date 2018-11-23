Правление «Газпрома» одобрило проект годового отчета и бюджета на 2019 год

Москва, , 12:40 — REGNUM 22 ноября правление «Газпрома» одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета на 2019 год.

Общий объем освоения инвестиций составит 1 трлн 326 млрд рублей, размер внешних заимствований — почти 298 млрд рублей. Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств «Газпрома» без дефицита, в полном объеме. Проекты инвестиционной программы и финансового плана на 2019 годы теперь должны пройти рассмотрение на совете директоров компании.

Основные инвестиции будут направлены на реализацию всех стратегических проектов, реализацией которых занят «Газпром» в настоящее время, прежде всего — на продолжение и окончание строительства магистральных газопроводов «Северный поток — 2», «Турецкий поток» и «Сила Сибири». Будут продолжены программы газификации регионов России, продолжится освоение центров газодобычи на Ямале, Сахалине и в Якутии, строительство газоперерабатывающего завода в Амурской области. Более подробная информация о планах «Газпрома» на 2019 год будет известна после заседания совета директоров компании, на котором будут подведены и итоги работы за 2018 год. Не исключено, что совет директоров примет конкретные решения по развитию проектов, связанных с СПГ-отраслью, — ранее разрабатывались планы по расширению завода на Сахалине и строительству среднетоннажного завода в Ленинградской области.