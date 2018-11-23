Начались пуско-наладочные работы на третьей линии «Ямал-СПГ»

Село Яр-Сале, Ямало-Ненецкий АО, , 12:36 — REGNUM 23 ноября ряд новостных агентств сообщил о запуске третьей технологической линии завода по сжижению природного газа «Ямал-СПГ». Вынуждены внести изменение в информацию коллег: запуск третьей линии намечен и состоится в декабре 2018 года, 22 ноября небольшое количество СПГ было произведено в ходе ведения пуско-наладочных работ смонтированного оборудования. 21 ноября заместитель председателя правления компании НОВАТЭК Марк Джетвей сообщил, что линия будет запущена через две недели.

Запуск третьей линии «Ямал-СПГ» будет означать, что завод вышел на полную проектную мощность в 16,5 млн тонн СПГ природного газа. Для производства такого количества СПГ добывающие подразделения НОВАТЭКа должны будут добывать на ямальских месторождениях 23 млрд кубометров природного газа.

С запуском третьей линии новый российский завод может быть условно назван «уникальным» — вместо традиционных для отрасли задержек с запуском, «Ямал-СПГ» строится с значительным опережением графика. Запуск второй линии состоялся в августе 2018 года вместо запланированного на декабрь этого года, а запуск линии № 3 изначально был намечен на декабрь 2019 года.

На «Ямал-СПГ» начинается строительство и четвертой линии — опытно-промышленной для технологии «Арктического каскада», разработанной в России и запатентованной в марте 2017 года НОВАТЭКом. Мощность линии составит 0,94 млн тонн, специалисты компании намерены полностью отработать на ней все процессы, чтобы получить более точную информацию по стоимости оборудовании и стоимости выпускаемой продукции. Предварительные расчеты показывают, что оба показателя могут быть снижены на 30%. В эксплуатацию четвертая линия будет принята в декабре 2019 года.