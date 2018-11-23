Атомный регулятор Украины принял решение по Хмельницкой АЭС

Киев, , 12:28 — REGNUM 22 ноября состоялось заседание коллегии государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) по рассмотрению вопроса «О состоянии выполнения работ по продлению срока эксплуатации энергоблока № 1 Хмельницкой АЭС».

В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока на базе реакторов ВВЭР-1000. Первый энергоблок введен в эксплуатацию 22 декабря 1987 года, второй — 8 августа 2004 года. Проектный срок эксплуатации энергоблока № 1 ХАЭС исчерпывается 13 декабря 2018 года.

После докладов руководителей Хмельницкой АЭС и обсуждения ГИЯРУ официально постановила: «считать возможным рассмотрение вопроса о возобновлении эксплуатации энергоблока № 1 ХАЭС на энергетических уровнях мощности при условиях:

продление срока эксплуатации корпуса реактора, транспортно-технологического оборудования и т. п;

реализации компенсирующих мер по повышению квалификации оборудования и сейсмостойкости трубопроводов;

выполнение мероприятий Комплексной (сводной) программы повышения уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций».

Технологию продления срока эксплуатации корпуса реактора ВВЭР-1000 в настоящее время освоена только государственной корпорацией по атомной энергетике Росатом. Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 ноября была успешно завершена уникальная операция по первому в истории мировой атомной энергетики отжигу корпуса 1000-мегаваттного водно-водяного реактора ВВЭР-1000 в составе первого энергоблока Балаковской АЭС. Обратится ли руководство украинского «Энергоатома» к российским специалистам для решения проблем Хмельницкой АЭС или пойдет на то, чтобы разработать собственную технологию, покажет время.

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