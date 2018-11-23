Политика правительства РФ опаснее, чем отключение страны от SWIFT?

Москва, , 12:29 — REGNUM Несмотря на то, что отключение России от системы SWIFT, безусловно, создаст проблемы при осуществлении международных сделок и перевода средств, это никак не помешает создать аналогичную систему для ведения работы в рамках собственного рынка и дружественных юрисдикций. Об этом 23 ноября корреспонденту ИА REGNUM, заявил экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев.

«Вопреки утверждениям многих публичных персон, ждущих очередного карающего удара, который обязательно должен прийти с Запада и уничтожить российский правящий режим, оснований для реальной паники не так много, — сказал он. — Проблема тут видится не столько в SWIFT, сколько в экономической политике России, которая принципиально направлена исключена на внешние источники средств, капиталов, рынки для продажи минерального сырья. Серьёзнейшая зависимость от импорта, особенно в самых технологичных сферах производства, делает любой разрыв контактов с коллективным Западом наиболее болезненным».

С другой стороны, по мнению Григорьева, отключение от SWIFT — это безусловно политическое решение, «которое, что называется, надо заслужить».

«Едва ли можно сказать, что Россия в последнее время проводит какую-то самостоятельную, решительную внешнюю политику, ломающую планы и стратегии мировых держав, — констатировал он. — Никаких альтернативных политических и экономических союзов также не создаётся — скорее, окончательно отворачиваются старые соседи и союзники. Так что мы имеем слегка двойственную ситуацию. Отключение от SWIFT тем маловероятней, чем более зависимую и бесперспективную политику российские власти решают проводить. Но именно эта политика в итоге оборачивается ещё большим экономическим и технологическим отставанием, снижающимися стандартами жизни для населения и падением международного влияния».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрея Бельянинова, России следует обратить внимание на инициативы стран Европейского союза, которые направлены на обход наложенных США санкционных ограничений.

Он напомнил, что ранее Иран был отключён от системы SWIFT, в результате чего начал вместе со странами ЕС работать над новыми финансовыми механизмами по созданию межбанковского канала связи. В РФ, по словам Бельянинова, также разрабатываются аналогичные проекты.

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