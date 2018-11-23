Предприниматели Чечни получат до $1 млн от фонда из Арабских Эмиратов

Грозный, , 12:26 — REGNUM Бизнесмены Чечни смогут получить беспроцентные кредиты от Фонда «Халифа» имени шейха Зайеда из ОАЭ. Их сумма будет увеличена со $100 тыс. до $1 млн. Об этом написал в своем Телеграмм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с председателем совета директоров фонда шейхом Хусейном Джасим аль Новэйсом. Разговор состоялся 22 ноября в рамках визита чеченского лидера в ОАЭ.

В течение 10 лет фонд намерен профинансировать в Чечне около 3000 проектов малого и среднего предпринимательства. Это позволит создать до 70 тыс. рабочих мест. По словам главы Чечни, в настоящее время получили поддержку фонда уже 87 бизнес-проектов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Фонд имени шейха Зайеда аль Нахайана открылся в Чечне весной 2017 года. В январе 2018 года сообщалось, что фонд по поддержке предпринимательства и инноваций намерен профинансировать в течение года более 100 субъектов малого бизнеса в республике на общую сумму 500 млн рублей.

Денежные средства выделяются по принципу традиционного финансирования — под 11% годовых и на основе так называемого исламского партнерства — под 20%. Принцип выдачи денежных средств по шариату, как пояснили специалисты фонда, основан на договоре инвестиционного займа, включающего договор беспроцентного займа и опционный договор на право доли в прибыли предприятия.

На помощь могут рассчитывать как начинающие бизнесмены, так и те, кто уже давно ведет свое дело. Преимущественное право на помощь могут получить проекты в строительстве, пищевой промышленности, туризме, гостиничном бизнесе, грузоперевозках и сельском хозяйстве.

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