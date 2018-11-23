Государственный атомный регулятор остановил два атомных энергоблока Англии

Лондон, , 12:22 — REGNUM 22 ноября британский государственный атомный регулятор ONR сообщил о результатах дополнительной проверки реактора третьего энергоблока на АЭС Hunterston B-1.

На блоке установлен газоохлаждаемый уран-графитовый реактор AGR, в эксплуатацию он был принят в 1976 году. В марте 2018 реактор был остановлен для проведения планово-предупредительного ремонта, во время которого инспекторы ONR выявили признаки ускоренной деградации графита. После этого повторный пуск блока был отложен для проведения дополнительных исследований, результаты которых и были опубликованы. Проверка показала, что число трещин в графитовой кладке превышает установленный ONR предел в 350 штук, поэтому пока эксплуатация не будет восстановлена. В октябре 2018 был остановлен на планово-предупредительный ремонт и блок № 4 АЭС Hunterston B-1, в настоящее время инспекторы ONR проводит дополнительное обследование графитовой кладки и на нем.

ONR отмечает, что в свое время этот норматив был установлен с большим запасом, поэтому британское подразделение французской компании EDF, являющаяся владельцем этой АЭС, имеет право подготовить обоснование безопасности и предоставить его на согласование в ONR.

Мощность третьего и четвертого блоков АЭС Hunterston B-1 составляет по 644 МВт, таким образом в отопительный сезон энергетическая система Великобритании вступает с дефицитом 1 288 МВт генерирующих мощностей. С учетом того, что Англия продолжает реализацию программы закрытия угольных станций, это может означать значительный рост спроса на природный газ в течение ближайших 2−3 месяцев.