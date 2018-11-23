Зима идёт! Сразу 150 городов Украины — в зоне замерзания: обзор энергетики

Андрей Стеценко, , 15:33 — REGNUM

Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 20 ноября (последняя доступная на сегодня статистика) составили 16,747 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 13 ноября сократились на 324 млн кубометров, что достаточно адекватно нынешнему погодному режиму.

Визит министра энергетики США на Украину принёс свои конкретные плоды. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже не только подтвердил намерение и в дальнейшем закупать уголь в США, но и заявил о возможности покупки американского сжиженного газа. Подробности пока не уточняются.

«Укртрансгаз» сообщает, что по состоянию на 17 ноября Украина добыла 18,3 млрд кубометров собственного газа. При этом среднесуточная добыча в октябре выросла до 58,5 млн кубометров, а в середине ноября достигла 59 млн кубометров, что является 4-летним рекордом. В компании утверждают, что если до конца года удастся сохранить добычу на таком уровне, то за год добыча вырастет до 20,9 млрд кубометров (+0,5% к прошлогодней).

Гройсман, вдохновлённый американской идеей создания на Украине «европейского Техаса», почему-то просит деньги на её реализацию не у министра энергетики США Рика Пэрри (её автора), а у европейского бизнеса. Пытаясь одновременно разубедить их в необходимости строительства «Северного потока — 2».

«Эта идея (проект СП-2 — ред.) — ещё одно гибридное оружие против Европы. Как только Россия будет доминировать на газовом рынке, она остановит поставки (газа Украине вразрез с обещаниями, которые она даёт Германии и ЕС — ред.). Назовите мне гарантию, которую Россия давала в последнее время и придерживалась ее?.. Мы же хотим стать газовой державой, которая удовлетворяет собственные потребности и экспортирует [газ]. Мы можем сделать это до 2025 года. А можно выгодно вложить свои инвестиции в Украине и получать энергетические ресурсы с ещё одного источника», — размышляет Гройсман.

Вторит ему и глава «Укргаздобычи» Олег Прохоренко:

«На наших месторождениях есть залежи, которые не были ранее задействованы. Это такие же залежи, которые обеспечили США газовую революцию… В Украине ресурсная база оценивается в 800 миллиардов кубометров, но если Украина сможет добывать газ из нетрадиционных залежей, это позволит в пять раз увеличить ресурсную базу», — рассказал чиновник на форуме «Украинская энергетическая неделя».

Здесь надо напомнить, ещё в 2016 году Гройсман обещал нарастить добычу газа на Украине до 27 млрд кубометров в 2020 году. В Концепции развития газодобывающей отрасли Украины записана даже большая цифра — 28 млрд куб. Непонятно также, как потенциальные инвесторы должны совместить слова премьера о возможности закупки сжиженного газа в США и намерения экспортировать собственный газ в 2025 году.

9 млрд грн дополнительно получит бюджет Украины от последнего повышения цен на газ для населения (на 23%, реализовано с 1 ноября 2018 года), говорится в пояснительной таблице к проекту бюджета-2019. Ещё больше — дополнительные 40,1 млрд грн — получит бюджет от рентной платы за пользование недрами для добычи газа. Это объясняет, почему, несмотря на все заявления Гройсмана и даже Концепцию газодобычи, либерализации рынка добычи газа не происходит. Рентные платежи сегодня приносят госбюджету Украины примерно 4% доходов. Отказ от них означает увеличение дефицита бюджета на эту же сумму. А это чуть менее половины дефицита, на который согласен МВФ.

Период низких цен на газ вернётся не раньше, чем через 15−20 лет, считает председатель совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин. Причём в качестве причин он называет совсем не рост газодобычи, а рост глобального потепления (теоретически, зимы на Украине могут стать короче и теплее) и постепенный переход на альтернативные источники энергии. Последнее, впрочем, неочевидно. Скажем, производители угля в связи с постепенным переходом производителей на выпуск электромобилей, наоборот, ожидают спроса на свою продукцию в связи с ростом спроса на электроэнергию.

У «Нафтогаза» и украинских облгазов создалась очередная конфликтная ситуация. Если коротко, «Нафтогаз» с 1 декабря намерен вводить так называемую суточную балансировку газа. Для чего его сотрудники требуют предоставления полного перечня потребителей, получающих газ на условиях ПСО (т. е. на льготных условиях) — бытовых потребителей и теплоснабжающих компаний. Облгазы, в свою очередь, такие списки передавать не торопятся. Дело в том, что многие из них годами зарабатывали на фиктивной продаже «льготного» газа налево — промышленным потребителям. А разницу между льготной ценой и фактической ценой продажи клали себе в карман. И намерение «Нафтогаза» перейти на суточную балансировку лишает их этой кормушки.

В свою очередь, формально подконтрольный «Нафтогазу» «Укртрансгаз» обратился к Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг с предложением перенести запуск суточного балансирования на 1 февраля будущего года. Свою просьбу в УТГ аргументировали тем, что только 27 из 44 операторов газораспределительной системы (обл‑ и горгазов) вносят сегодня данные в информационную систему суточного балансирования. Сегодня система работает в тестовом режиме и фактически в УТГ предложили продлить этот период ещё на 2 месяца. Т. е. до тех пор, пока «Нафтогаз» будет уламывать облгазы перейти на новый режим работы.

На декабрь «Нафтогаз» ощутимо (на 17%) снизит стоимость газа для промышленных потребителей. Потребители первой категории (получают газ по предоплате, потребляют более 50 тыс. кубометров в месяц) заплатят в следующем месяце 11.152 грн/ткм. Потребители второй категории, соответственно, — 12.180 грн/ткм. Таким образом, по сравнению с октябрём-ноябрём украинская промышленность будет экономить 2200−2400 грн на каждой тысяче кубометров газа. Что послужило причиной столь резкого снижения цены — госкомпания не поясняет.

Коллегия судей Кассационного хозяйственного суда Верховного суда отклонила жалобу компании Газпром на решение Антимонопольного комитета Украины, принятого ещё в 2016 году на наложение штрафа за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита. Напомним, в январе 2016 года АМКУ принял решение оштрафовать Газпром на 85 млрд грн. Поскольку штраф не был уплачен, в АМКУ насчитали ещё и пеню за его неуплату, что увеличило общую сумму претензий до 172 млрд грн.

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев более чем вдвое снизил свою оценку стоимости газотранспортной системы Украины.

«Мы пока не видели желания покупать долю украинской ГТС в соответствии с такой оценкой (7 млрд долл. за 49% — ред). Возможно, оно появится позднее, но пока ни у кого такого желания нет», — заявил он на форуме «Украинская энергетическая неделя».

Тогда как в интервью изданию «Левый берег» в декабре 2016 года Коболев заявил, что рыночная цена компании — порядка 30 млрд долл.

И не исключено, что оценка будет снижаться и дальше.

«Газпром в «Северном потоке» предлагает иностранным партнерам 50%. Если Украина не будет делать что-либо подобное, иностранцам просто будет интереснее работать с Россией. Мир банальный и прагматичный», — припугнул участников форума Коболев.

Также в своём выступлении Коболев заявил, что так называемый анбандлинг (раздел «Нафтогаза» по направлениям деятельности в соответствии с нормами Третьего энергопакета ЕС) планируется завершить до 1 января 2020 года.

«Этот план, мы надеемся, будет утвержден правительством и на его основе в том числе можно будет провести конкурс на привлечение иностранного партнёра», — уточнил в своем комментарии глава компании.

В январе-сентябре 2018 года Украина импортировала 7,852 млрд куб. м природного газа на сумму 2,274 млрд долл. Такие данные приводит Госстат Украины. В сентябре текущего года средняя цена импорта оказалась наивысшей — 320 долл./ткм. Предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле (310 долл./ткм).

Уже сейчас можно спрогнозировать, что импорт газа Украиной в этом году будет существенно ниже, чем в прошлом (13,94 млрд куб. м). А вот в деньгах разница будет не такой ощутимой из-за роста его цены. В 2017 году она колебалась в диапазоне 208−277 долл./ткм.

Пока импорт газа падает, потребление растёт. В январе-сентябре, согласно официальным данным, оно выросло до 22,1 млрд куб. м (+1,4% к аналогичному периоду прошлого года)

Кризис ЖКХ

Фонд «Украинская политика» по следам скандальной ситуации с отоплением в г. Смела Черкасской области (см. прошлый обзор) взяла расширенный комментарий у директора специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадия Рябцева. Эксперт обратил внимание сразу на несколько важных вещей, которые могли быть ранее упущены журналистами в новостных сводках.

Во-первых, по его словам, по состоянию на 19 ноября не существует ни одного документа, в котором бы запрещалось отключать газ на протяжении отопительного сезона. В СМИ сообщали о том, что такой мораторий якобы приняло правительство.

«Но не существует ни одного документа, который бы подтверждал принятие такого решения. То же самое можно сказать и о публичных указаниях президента срывать пломбы, давать газ в котельные. Они не подтверждены ничем. Более того, первые лица государства элементарно подставляют местные власти. Ажиотаж пройдёт, а за действия придётся отвечать. И у местных властей, поверивших Порошенко и Гройсману, не будет ничего, чем они смогут оправдаться перед обл‑ и горгазами», — анализирует ситуацию специалист.

Во-вторых, так получилось, что немалую долю ответственности попросту не на кого возложить. Это следствие непродуманного процесса децентрализации:

«…центральные органы исполнительной власти уже перестают исполнять полномочия, связанные с обеспечением потребителей жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества. А органы местного самоуправления пока не имеют ни ресурсов, ни опыта, ни рекомендаций, чтобы эти полномочия надлежащим образом использовать».

В-третьих, параллельно идёт и другой процесс — создание рынка коммунальных услуг:

«Основные документы законодательной базы сформированы, а механизмов и инструментов реализации соответствующих функций, определенных этими законами — не существует. Как следствие этого — тарифы, которые, может, и являются экономически обоснованными, но не являются понятными, доступными для большей части не только домохозяйств, но и предприятий бюджетной сферы».

Как следствие — центральная власть (даже в лице местных представителей, а не только президента, главы правительства и министра ЖКХ) уже давно не отвечает за то, что в Смеле, или где-то ещё, жители замерзают в своих домах. А реагируют только по привычке и потому, что скоро выборы. Кстати, как раз поэтому так и не появилось ни одного официального документа, где бы предписывалось «…включить…запретить…не допускать» и т. п. — на это нет полномочий.

Коснулся эксперт также едва ли не главного вопроса: насколько проблема Смелы типична для остальной Украины.

«В настоящее время существует полторы сотни предприятий жилищно-коммунального хозяйства, у которых ситуация с оплатой газа примерно такая же, какая была у «Теплокоммунэнерго» в Смеле. Обострение проблем в этих населенных пунктах — дело времени», — прогнозирует Рябцев.

По факту у жителей всех этих городов есть два выхода: либо поскорее продать квартиру и переселиться в один из крупных областных центров, где такой проблемы пока нет. Либо максимально автономизироваться от разваливающегося коммунального хозяйства, перейдя на собственное отопление и ГВС. Потому что эффективного механизма управления этими долгами сегодня нет, выплатить их из-за драконовских штрафов малореально (0,1% в день, т. е. 36,5% в год), а значит, проблема будет повторяться каждый год.

Электроэнергия

Экспорт электроэнергии Украиной в январе-октябре 2019 года вырос до 5,05 млрд кВт•ч (+13,5% в сравнении с аппг). Стоимость экспортированной электроэнергии — 266 млн долл.

Производство электроэнергии за этот период также увеличилось — до 128,9 млрд кВт•ч (+1,8% к аппг).

В структуре производства произошли некоторые изменения. АЭС нарастили выработку до 68,38 млрд кВт•ч (-3,4 к аппг), тогда как прежде у атомной генерации наблюдалось примерно 8%-ое отставание от прошлогодних результатов. Тепловая генерация произвела 46,43 млрд кВт•ч (+3,8%). В плюсе работали ГЭС и ГАЭС — 10,62 млрд кВт•ч (+27,3%). Активнее всего привычно росла выработка ВИЭ — 2,25 млрд кВт•ч (+40%).

Итого доля атомной генерации достигла 53% (-2,9 п.п. к аппг), тепловой — 36% (+0,7 п.п.), ГЭС и ГАЭС — 8,2% (+1,6 п. п), альтернативных источников — 1,7% (+0,4 п.п.).

Минэнерго Украины отчиталось о том, что запасы угля с начала месяца по 21 ноября снизились до 1,649 млн тонн (-2,1%), однако превышают прошлогодние на эту же дату на 28,7%. Из них 204 тыс. тонн приходится на уголь антрацитовой группы и 1,444 млн тонн — на уголь марки «Г».

Сразу несколько участников рынка электроэнергии обратились к народным депутатам с просьбой продлить действие налоговых льгот на ввоз электромобилей. Объяснение петиции простое: как минимум один из участников рынка («ДТЭК-энерго» Рината Ахметова) уже вовсю развивает собственную сеть заправок для электромобилей.

В будущем году в подконтрольной Киеву части Донецкой области будет установлена первая украинская ветроустановка мощностью 5 МВт.

Уголь

Шахтёры шахты им. Капустина («Лисичанскуголь») решили прекратить подземную голодовку спустя месяц после её начала. Об этом 19 ноября сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец. По его словам, задолженность перед работниками будет частично погашена.

Также глава профсоюза призвал привлечь к ответственности за ситуацию в угледобывающей отрасли главу правительства и министра энергетики Игоря Насалика:

«…большая часть работников поверхностно-технологического комплекса на угольных шахтах в государственном секторе почти пятый месяц ни копейки не получила из своей заработанной зарплаты. Государственным шахтам на востоке Украины постоянно отключают электроэнергию за неуплату. Фактически добыча угля остановлена. Шахты доведены до коллапса, задолженность по заработной плате горнякам лишь растёт, возмущение людей увеличивается… А министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик уже полтора месяца то в отпуске, то на больничном смс-ками руководит министерством через своего заместителя Татьяну Максимец. Даже сейчас министр в очередной раз за рубежом в очередном отпуске. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в очередной раз дает отпуск министру Игорю Насалику, таким образом демонстрируя свое безответственное отношение к топливно-энергетическому комплексу Украины. Который так же должен нести ответственность, как и Насалик, за развал энергетики Украины», — объясняет ситуацию Волынец.

Шахтам действительно отключают электроэнергию, последний пример — «Капитальная» («Мирноградуголь»). Причём директор предприятия уже успел заявить, что предназначенные для выплаты зарплат шахтёрам средства будут пущены на оплату долга за электричество.

Согласно официальным данным, добыча энергетического угля в январе-октябре сократилась до 22,78 млн тонн (-2,3%).

Импорт угля Украина, наоборот, наращивает: в январе-октябре — 17,42 млн тонн (+15,5% к аппг). За этот уголь Украина заплатила в совокупности 2,461 млрд долл. (это больше, чем за газ).

Нефть

Вкладываться в добычу углеводородов на Украине инвесторы по прежнему боятся, и слова о «европейском Техасе» их не особо мотивируют. Такой вывод можно сделать из слов председателя правления компании «Укрнафта» Марка Роллинса. Первая и главная претензия — нестабильный налоговый режим. Кроме того, процесс получения/продления лицензий продолжает оставаться непрозрачным, посетовал он в эфире радио «НВ».

В январе-октябре Украина снизила импорт нефти до 613 тыс. тонн (-28% к аппг). Импорт обошёлся в 346 млн долл. (-4,9%). Как и прежде, основным поставщиком нефти продолжает оставаться Азербайджан, поставивший Украине за этот период более 93% нефти.

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