Отключение РФ от SWIFT не грозит её экономике ничем серьёзным – Хазин

Москва, , 12:23 — REGNUM Отключение РФ от системы SWIFT может привести к тому, что скорость межбанковских операций замедлится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил экономист Михаил Хазин, рассуждая о тех последствиях, которые ждут Россию в случае, если её отключат от SWIFT.

«Я не очень понимаю, какое отношение российская экономика имеет к SWIFT, — признался Хазин. — SWIFT — это инструмент для работы банков. Во времена СССР SWIFT не было, и никому это не мешало. Да, конечно, банкам удобнее работать со SWIFT, но, как я понимаю, аналог внутренний для SWIFT уже есть. То есть внутри страны проблем не будет. А что касается внешних переводов, то теоретически, с точки зрения здравого смысла, в РФ надо оставить всего два-три банка с валютной лицензией, и все остальные должны работать через них. А эти самые два-три банка могут работать совершенно другими способами. В конце концов, работали же раньше через телетайпы и факсы. Да, конечно, это будет задерживать процесс, но при сегодняшнем состоянии комплаенс-контроля платежи и так иногда идут неделю или две, пока их все проверят».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, отключение РФ от SWIFT будет означать резкое ограничение в России финансовых спекуляций западного капитала. Другой вопрос, если отключение от SWIFT будет сопровождено финансовой блокадой и запретом на отношения с российскими банками. В такой ситуации российской экономике будет нанесён существенный ущерб.

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