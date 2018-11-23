В Иркутске обсудили управление производственными инновационными системами

Иркутск, , 12:10 — REGNUM Возможности инновационного роста и развития промышленного комплекса в Иркутской области обсудили участники научно-практической конференции «Проблемы управления производственными инновационными системами», которая прошла в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, сообщает 23 ноября пресс-служба вуза.

Студенческое мероприятие организовала кафедра менеджмента ИРНИТУ. Как пояснила в приветственном слове исполняющая обязанности завкафедрой Мария Бережных, для студентов младших курсов подготовка докладов послужит хорошим опытом, чтобы в дальнейшем продвинуться в научной деятельности, а студенты-выпускники представят свои достижения в ходе работы над выпускными проектами.

Также на пленарном задании выступила ведущий специалист отдела закупок компании «Роснефть» Александра Тазетдинова. Она представила доклад о мотивационных аспектах инновационного роста и развития промышленного комплекса в Иркутской области.

На конференции прозвучали доклады, посвященные повышению эффективности снижения затрат предприятия, инвестиционным приоритетам развития региона, механизмам распределения инвестиций в промышленном кластере в условиях импортозамещения. Студенты рассказали о мировом опыте тарифообразования в энергетике, оценили эффективность расходования бюджетных средств, направляемых на государственную поддержку инновационной деятельности.

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