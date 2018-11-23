Проект Крымского моста получил премию за развитие транспорта

Москва, , 12:03 — REGNUM Проект строительства Крымского моста стал лауреатом Национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула движения» стали компании, которые проектировали и строили Крымский мост, сообщили в Росавтодоре.

Вречение премии состоялось в рамках «Транспортной недели» в Москве. Так, национальной премии удостоены компания ООО «Стройгазмонтаж» и подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Тамань»,

В Росавтодоре уточнили, «Стройгазмонтаж» получит награду за проект «Автодорожная часть Крымского моста, Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» — «За особый вклад в развитие национального суверенитета РФ».

Отметим, по данным на 12 ноября 2018 года, строители завершили работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста. Готовы все 307 конструкций.

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Как сообщало ИА REGNUM. в Москве 21−23 ноября проходит международный форум и выставка «Транспорт России». На форуме обсуждаются вопросы модернизации транспортного парка, всей отраслевой инфраструктуры в России.

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