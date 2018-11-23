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Назарбаев встретился с президентом Казахстанского института менеджмента

Экономика

В вузе обучаются 2109 студентов на платной основе

Астана, 23 ноября 2018, 11:57 — REGNUM  Около 93% выпускников Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП) устраиваются на работу в течение шести месяцев после окончания обучения. Об этом 23 ноября заявил президент АО «Университет КИМЭП» Чан Йан Бэнгом на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент Казахстана отметил эффективность университета в деле подготовки квалифицированных специалистов для нужд экономики. В вузе обучаются 2109 студентов на платной основе по 29 образовательным программам.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября глава Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с ректором Казахского национального педагогического университета имени Абая. Президент страны подчеркнул, что университет находится в первых рядах по решению задачи повышения статуса педагогов в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев: КазНПУ должен решить задачу по повышению статуса педагога

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