Назарбаев встретился с президентом Казахстанского института менеджмента

Астана, , 11:57 — REGNUM Около 93% выпускников Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП) устраиваются на работу в течение шести месяцев после окончания обучения. Об этом 23 ноября заявил президент АО «Университет КИМЭП» Чан Йан Бэнгом на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент Казахстана отметил эффективность университета в деле подготовки квалифицированных специалистов для нужд экономики. В вузе обучаются 2109 студентов на платной основе по 29 образовательным программам.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября глава Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с ректором Казахского национального педагогического университета имени Абая. Президент страны подчеркнул, что университет находится в первых рядах по решению задачи повышения статуса педагогов в стране.

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