В Объединенных Арабских Эмиратах пройдут Дни Северного Кавказа

Абу-Даби, , 11:43 — REGNUM Сотрудничество между субъектами Северо-Кавказского федерального округа и Объединенными Арабскими Эмиратами будут укреплять. В 2019 году решено провести в этой ближневосточной стране Дни Северного Кавказа. Об этом договорились в ходе встречи первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов и министр продовольственной безопасности ОАЭ госпожа Аль-Мхейри, сообщили ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе Минкавказа.

Для проведения мероприятия была предложена выставочная площадка Global Village в Абу-Даби, на которой будет представлен потенциал СКФО. Среди приоритетных направлений сотрудничества были названы агропромышленный сектор, в том числе производство экологически чистой, халяльной продукции, и туризм.

«Агрокультура и еда — национальные приоритеты нашей страны, поэтому для нас будущие совместные проекты в СКФО очень важны. У вас хорошие земли, технологии, много возможностей для исследований и ведения бизнеса», — заявила Аль-Мхейри.

По ее словам, на встрече с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным стороны договорилась «создать небольшую команду для реализации совместных проектов» и организовать выезд группы арабских инвесторов в регионы Северного Кавказа, а также принять в Абу-Даби в 2019 году представителей СКФО.

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Напомним, во вредя поездки в ОАЭ в 2017 году первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов уже вел разговор о проведении совместных мероприятий с представителями бизнеса этой страны в целях знакомства с потенциалом обоих регионов. Планировалось, что будут проведены выставки достижений регионов Северного Кавказа в Объединенных Арабских Эмиратах и ответная выставка на Кавказских Минеральных Водах.