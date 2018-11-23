Выборы губернатора обошлись бюджету Псковской области в 76,2 млн рублей

Псков, , 11:40 — REGNUM На проведение выборов губернатора Псковской области из бюджета области было выделено 76,2 млн рублей. Об этом говорится в отчёте избирательной комиссии Псковской области, поступившем на рассмотрение в Псковское областное собрание депутатов.

Согласно документу, 77,5% средств были израсходованы на дополнительную оплату труда в период избирательной кампании. Транспортные расходы составили около 5,5 млн рублей. На изготовление печатной продукции затрачено около 1 млн рублей, из них 474,6 тысяч рублей — на избирательные бюллетени. Экономия средств составила 355 тысяч рублей.

На довыборы депутата областного собрания по одномандатному округу №12 из регионального бюджета было направлено 2,01 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Псковской области состоялись в регионе в единый день голосования 9 сентября. Всего в регионе завершились 26 избирательных кампаний: помимо выборов губернатора и дополнительныхвыборов депутата Псковского областного собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, это были выборы глав в восьми районах области и дополнительных выборы депутатов в представительные органы муниципальных образований.