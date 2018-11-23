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В Якутии представили глобальную систему добровольной лесной сертификации

Экономика

Отсутствие сертификатов у якутских предприятий беспокоит международную некоммерческую организацию

Якутск, 23 ноября 2018, 11:34 — REGNUM  Глобальную систему лесной сертификации, предусматривающую оценку лесохозяйственных мероприятий независимой стороной, представила в Якутии координатор проектов по Сибири и Дальнему Востоку некоммерческой организации FSC Россия Елена Бубко. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба Якутской государственной сельскохозяйственной академии.

Обучающий семинар организовали сотрудники кафедры «Технология и оборудование лесного комплекса» факультета лесного комплекса и землеустройства Якутской сельхозакадемии. Выступившая с лекцией Бубко рассказала об истории развития сертификации, статистике, видах сертификации, стандартах и требованиях, процедурах её проведения.

Также в ходе семинара были продемонстрированы возможности работы с информационными ресурсами FSC. Эта система предполагает, что за древесиной устанавливается контроль: она отслеживается от лесосеки до перерабатывающего предприятия, затем — до потребителя. Таким образом, потребителю гарантируется легальное происхождение древесины и продукции из нее, а также то, что продукция происходит из ответственно управляемых лесов.

Лектор также отметила, что отсутствие в Якутии практики добровольной лесной сертификации существенно снижает экспортный потенциал лесного комплекса. По итогам мероприятия стороны наметили подготовку сотрудников академии в области лесных аудитов и подготовку к процедурам для дальнейшей помощи лесничествам и лесопромышленным предприятиям региона в получении сертификатов FSC.

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