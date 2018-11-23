«Неудобство, но не катастрофа» – Делягин об отключении РФ от системы SWIFT

Москва, , 11:44 — REGNUM Отключение РФ от SWIFT будет означать резкое ограничение в России финансовых спекуляций западного капитала, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 23 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«Прежде всего нужно сказать, что после того, как Россия сделала свой собственный аналог SWIFT и начала переговоры с Китаем об интеграции этих расчётных систем, то угрозы резко ослабли, потому что стало ясно, что для РФ отключение от SWIFT будет неудобство, а не катастрофа, как для Ирана, — сказал Делягин. — Есть другие системы расчётов, и внешнюю торговлю можно будет продолжать, даже если это будет происходить не в течение долей секунд, а в течение минут или часов, если вместо современных электронных систем пользоваться примитивным факсом».

Если же отключение от SWIFT будет сопровождено финансовой блокадой, и, как полагает Делягин, будет введён запрет на отношения с российскими банками, то российской экономике это нанесёт существенный ущерб.

«Но это невозможно потому, что без нашей нефти и газа Европа выжить не сможет, — сказал экономист. — Это понимают даже самые тупые европейские политики. Иллюстрацией этого является отказ Меркель от торпедирования «Северного потока-2».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам официального представителя МИД РФ, отключение Ирана от Международной межбанковской системы SWIFT, на которое так и не отреагировал Евросоюз, вызывает сожаление у Москвы.

По её словам, система передачи финансовых сообщений SWIFT, находящаяся в бельгийской юрисдикции, подчинилась нелегитимным санкциям США против Ирана.

«Вызывает удивление (у РФ) бездействие европейских властей», — заявила российский дипломат.

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