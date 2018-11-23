Минстрой РФ переходит на «Цифровое строительство»

Москва, , 11:26 — REGNUM Министерство строительства и ЖКХ России представит параметры проекта «Цифровое строительство». К 1 декабря 2018 года проект должен быть представлен в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, сообщили в Стройкомплексе.

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев пояснил, что министерство вело серьёзную работу над проектом «Цифровое строительство». Он рассчитан на внедрение в строительную отрасль цифровых технологий.

В Стройкомплексе считают, что переход на «цифру» позволит снизить затраты и время на строительство объектов до 20% через пять лет. На 30% должно уменьшиться время от принятия решения о строительстве до ввода в эксплуатацию объекта.

Напомним, программа «Цифровое строительство» является одним из направлений национального проекта «Цифровая экономика».

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Как сообщало ИА REGNUM, программа «Цифровая экономика» предусматривает развитие льготного кредитования, поддержку региональных и отраслевых проектов, которые разрабатывают решения на базе цифровых технологий. На реализацию этих мер до 2021 года планируется направить более 70 млрд рублей.

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