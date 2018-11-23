Волгоградские чиновники плохо контролировали «Красный Октябрь»

Волгоград, , 11:25 — REGNUM Ведомства, которые должны были контролировать условия труда на волгоградском металлургическом комбинате «Красный Октябрь», бездействовали. Об этом 22 ноября во время встречи на предприятии заявил губернатор Андрей Бочаров. По словам главы региона, в причинах бездействия предстоит разобраться, сообщила пресс-служба администрации региона.

Как отметил Андрей Бочаров, на предприятии только несколько дней назад после вмешательства региональной власти и запуска котельной появилась горячая вода и отопление. Кроме того, по данным губернатора, к проверке финансово-хозяйственной деятельности подключатся правоохранительные органы.

ИА REGNUM напоминает, что 8 ноября Арбитражный суд Волгоградской области признал комбинат «Красный Октябрь» банкротом. В этот же день предприятие приостановило производство. Оно было возобновлено 13 ноября. К спасению крупнейшего производителя специальных марок стали, где сейчас работают 3,5 тыс. человек, подключилась областная администрация. Так, до 1 декабря должен быть готов подробный поэтапный план действий. Кроме того, помощь пообещал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

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