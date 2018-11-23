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ТЭЦ в Алма-Ате планируют перевести на газ

Экономика

Выброс твердых частиц и кислот в атмосферу снизится до 0%

Алма-Ата, Казахстан, 23 ноября 2018, 11:19 — REGNUM  В целях улучшения экологической ситуации в Алма-Ате власти Казахстана планируют переоборудовать ТЭЦ-2 на газовое топливо, заявил заместитель министра энергетики Казахстана Сабит Нурлыбай на парламентских слушаниях во вопросам перехода республики к «зеленой» экономике, сообщает 23 ноября агентство «КазТАГ».

По словам чиновника, в настоящее время разработан проект технико-экономического обоснования на установку газотурбинного оборудования. В рамках проекта должна состояться государственная экспертиза.

Планируется, что после реализации проекта выброс твердых частиц, кислых элементов в атмосферу и образование золошлаковых отходов снизится до 0%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2018 года в охрану окружающей среды в Казахстане было инвестировано 61,1 млрд тенге ($166 млн), что в три раза больше, чем в январе — октябре 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Инвестиции в охрану окружающей среды в Казахстане выросли в три раза

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Электроэнергетика
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