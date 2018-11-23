ЭКСПО-2025 для Екатеринбурга: «возможность получить громадные инвестиции»

Екатеринбург, , 11:10 — REGNUM Победа Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО-2025 даст городу возможность получить громадные инвестиции. Об этом в интервью программе «Акцент» телеканала «ОТВ» заявил член Совета Федерации и бывший глава города Аркадий Чернецкий.

«При других условиях такой объем инвестиций, который мы получим в случае, если ЭКСПО будет проходить в нашем городе, мы не получили бы в ближайшие несколько десятков лет. Это возможность решения проблем, связанных с инфраструктурным обеспечением: это инженерные сети, дороги, транспортная магистраль, новый современный жилой фонд, формирование умного города», — отметил сенатор.

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Ещё одним важным моментом Чернецкий назвал репутационные приобретения. По его словам, в мире насчитывается всего порядка 20 городов, где проводились такие выставки. И эти города — элита, в которых могут проходить любые мероприятия, в том числе и мирового масштаба. В них — высокая организация мероприятий, достойная встреча участников, возможность использования самой передовой научной мысли. Наконец, это «открытые ворота» для дальнейшего развития городов и в будущем проведения там не менее крупных мероприятий.

Аркадий Чернецкий уверен: Екатеринбург уже заработал много очков для своего будущего развития. И это вне зависимости от результатов запланированного на 23 ноября голосования. Также он добавил, что борьба за проведение «ЭКСПО-2025» в России, на Урале, идёт активно. Усилия предпринимаются на уровне первых лиц страны, правительства, МИД России. И всё это в любом случае помогает городу.

Сенатор отметил, что перспективы развития города уже становятся более ощутимы. И это неспроста — над данной темой последние два года «думало большое количество специалистов». Он уверен: планы по развитию города в любом случае будут реализованы. Только в случае победы в борьбе за «ЭКСПО» за шесть лет, при другом же раскладе процесс растянется на десятилетия.

Своё мнение высказала и руководитель дирекции по региональному развитию РОСИЗО Алиса Прудникова. Она отметила, что результатов голосования ожидает вся страна, а победа Екатеринбурга откроет возможности для всего Урала, в том числе и в плане современного искусства. Екатеринбург уже активно представлен на международной арене. В том числе и художники, работы которых есть в коллекциях музеев мирового уровня, выставляются на самых престижных площадках планеты

«Все мы боремся за видимость, и для художников со всей страны приход ЭКСПО — это будет совершенно новый уровень пристального внимания», — сказала Прудникова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, голосование по выбору города, в котором пройдёт ЭКСПО-2025, состоится вечером 23 ноября в Париже. Выбрать предстоит между Екатеринбургом, Баку и Осакой (Япония).

Российскую заявку будет представлять глава Минпромторга Денис Мантуров. В составе делегации также будут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Александр Высокинский. От победы в борьбе за «ЭКСПО-2025» на Урале ждут инвестиций, второй линии метро, также в планах есть и другие крупные проекты. Ранее поддержку Екатеринбургу высказывали президент России Владимир Путин и председатель правительства России Дмитрий Медведев.

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