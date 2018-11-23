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ЦБ РФ и «Ростелеком» намерены повысить доступность финансовых услуг

Экономика

Будет обеспечен равный доступ к финансовым услугам по всей стране

ЦБ РФ и «Ростелеком» намерены повысить доступность финансовых услуг
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Ростелеком

Москва, 23 ноября 2018, 10:59 — REGNUM  Уровень доступности финансовых услуг для жителей России повысится. Соглашение о реализации проектов по повышению финуслуг подписали Банк России и ПАО «Ростелеком», сообщается на сайте регулятора.

Прежде всего, планируется расширить доступ населения к финансовым услугам через интернет, а также повысить скорость доступа к интернету.

По словам председателя Центробанка РФ Сергея Швецова, «задача «Ростелекома» — ликвидировать цифровое неравенство, а Банка России — обеспечить равный доступ к финансовым услугам по всей России».

Кроме того, ЦБ РФ, «Почта Банк» и «Ростелеком» подписали трехсторонний протокол о проведении пилотного проекта по обеспечению финансовыми услугами малых населенных пунктов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году сохранилась тенденция увеличения количества пользователей портала госуслуг (ЕПГУ). За год число зарегистрированных пользователей портала выросло на 25 млн граждан РФ и достигло 65 ммн пользователей.

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