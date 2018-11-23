В Оренбуржье долги по заплате сократились более чем в два раза

Оренбург, , 10:59 — REGNUM В Оренбургской области на 1 ноября долги по зарплате имеются на четырёх предприятиях: Орском вагонном заводе — более 3 млн рублей, Южно-Уральском химзаводе в Кувандыке — 753 тыс. рублей, птицефабрике «Родина» в Сорочинске — 1,7 млн рублей и Саракташском АТП (банкрот) — 1,6 млн рублей. Общая сумма задолженности составила 7 млн 119 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оребургстате. На 1 сентября объём долга составлял 16,5 млн рублей.

Осуществляя контроль и надзор за соблюдением трудовых прав граждан и своевременной выплатой заработной платы, прокуратура ведёт борьбу с «конвертами», выявляет латентную задолженность. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве Оренбургской области, с начала 2018 года выявлено свыше 250 млн рублей долгов по заработной плате на 128 предприятиях области. Помимо этого пресечено 12 фактов выплаты заработной платы в «конвертах».

Для защиты прав работников в судебном порядке прокуроры за 10 месяцев 2018 года направили в суды более 10 тыс. исков на общую сумму свыше 200 млн рублей, 93% из них удовлетворены. За 10 месяцев 2018 году силовики возбудили 34 уголовных дела по материалам прокурорских проверок, осуществлённых в сфере исполнения законодательства об оплате труда.