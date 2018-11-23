Судостроительный комплекс «Звезда» прирастёт технопарком

Большой Камень, Приморский край, , 10:45 — REGNUM Современный промышленный парк для развития малых и средних производств будет построен вблизи от судостроительного комплекса «Звезда», сообщает 23 ноября пресс-служба Минвостокразвития России.

В промпарке разместятся группы предприятий, которые обеспечат судоверфь запчастями и оборудованием. Новая территория объединит в себе логистическую площадку и сборочное производство. Предполагается, что интегрироваться в новую структуру сможет и бизнес. Договоренность о создании парка достигнута властями Приморского края и руководством «Роснефти».

Отмечается, что производственная программа завода «Звезда» рассчитана до 2035 года. Предприятие произведет 178 единиц судов и морской техники. При строительстве потребуется множество дополнительных элементов. Власти Приморья полагают, что продукция размещённых в технопарке производств будет востребована в регионе, а создание промышленного парка станет стимулом для развития малого и среднего бизнеса.

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