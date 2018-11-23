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Победитель борьбы за ЭКСПО-2025 станет известен через несколько часов

Экономика

Российскую заявку представит глава Минпромторга Денис Мантуров

Париж, 23 ноября 2018, 10:37 — REGNUM  В Париже 23 ноября станет известен город, который в 2025 году примет всемирную универсальную выставку «ЭКСПО». В 17:00 мск на сессии Международного бюро выставок начнётся голосование.

Городом ЭКСПО-2025 планируют стать Баку, Осака (Япония), а также Екатеринбург. Екатеринбург представит глава Минпромторга России Денис Мантуров. Уже вечером станет известно, какой из городов набрал наибольшее количество голосов.

Напомним, Екатеринбург участвовал и в борьбе за ЭКСПО-2025, но проиграл Дубаю. В этот раз, надеются на Урале, победа будет за столицей Среднего Урала. Победа в борьбе за право проведения ЭКСПО принесёт городу и региону инвестиции, позволит построить новую линию метрополитена и т.д.

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ЭКСПО-2025
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