Пятница, 23 Ноября 2018 года
11:00:59 МСК

Кузбассу предложены механизмы привлечения инвестиций в теплоэнергетику

Экономика

Первоочередной задачей СГК станет работа по созданию условий для привлечения «длинных» инвестиций в тепловую энергетику

Кузбассу предложены механизмы привлечения инвестиций в теплоэнергетику
Иллюстрация: СГК
Гендиректор СГК Степан Солженицын и губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв

Кемерово, 23 ноября 2018, 10:36 — REGNUM  Механизмы привлечения инвестиций в теплоэнергетику обсуждались в ходе встречи губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва с новым руководителем Сибирской генерирующей компании (СГК) Степаном Солженицыным. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 23 ноября, в отделе по связям с общественностью СГК.

«В Кузбассе все должны работать вместе и сообща. Одна из важнейших задач — решение экологических проблем. Поэтому планы по уменьшению и предотвращению выбросов промышленных предприятий должны быть едиными для нас с вами», — заявил Сергей Цивилёв.

Известно, что в ходе встречи обсуждались планы по развитию предприятий, входящих в компанию, региональные проблемы и задачи теплоэнергетического комплекса Кузбасса, а также экологические и социальные вопросы в ракурсе реализации «Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года».

Степан Солженицын отметил, что его первоочередной задачей на посту гендиректора СГК станет работа по созданию условий для привлечения «длинных» инвестиций в тепловую энергетику, в том числе в Кемеровской области.

«Требуются крупные инвестиции, особенно в систему теплоснабжения региона. Поэтому работа в этой области предстоит объёмная», — сказал гендиректор СГК.

В совещании у губернатора принимали также участие генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский и директор Кузбасского филиала СГК Юрий Шейбак.

Напомним, Степан Солженицын — выпускник Массачусетского технологического института и Гарвардского университета. Специализируется на регуляторных и природоохранных аспектах энергетики. С 2004 года, до перехода в СГК, работал в российском офисе «МакКинзи». В должность гендиректора СГК вступил с 21 ноября 2018 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Тепловая энергетика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить