В 2018 году активы страховых компаний Казахстана выросли на 7%

Астана, , 10:08 — REGNUM По состоянию на 1 ноября 2018 года активы страховых организаций Казахстана составили 990,4 млрд тенге ($2,7 млрд), что на 7% больше, чем 1 января 2018 года, сообщили 23 ноября в пресс-службе Национального банка республики.

В 2018 году обязательства страховых компаний увеличились на 2,9%, до 528,4 млрд тенге ($1,44 млрд). Собственный капитал страховых компаний Казахстана вырос на 12,2%, 462 млрд тенге ($1,26 млрд).

Страховые премии с начала года выросли на 1,9%, до 317,7 млрд тенге ($865 млн). Страховые выплаты в республики сократились на 4,7%, до 58,2 млрд тенге ($158,4 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года страховые компании Казахстана собрали страховые премии в секторе добровольного страхования недвижимости на сумму 56,4 млрд тенге ($153 млн по курсу на 22 ноября), что на 19,3% меньше, чем годом ранее.

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