Объем операций через банковские карты в Казахстане вырос на 46%

Астана, , 09:34 — REGNUM По итогам января — октября 2018 года объем операций с использованием платёжных карт в Казахстане составил 632,7 транзакций на сумму 15,8 трлн тенге ($43 млрд), что на 45,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщил 23 ноября в пресс-службе Национального банка республики.

Доля количества безналичных платежей с использованием платежных карт выросла до 63,9%. Доля объема безналичных платежей выросла до 30,8%. В Казахстане насчитывается 21,8 млн платежных карточек.

За отчетный период общий объем отправленных через международные системы денежных переводов денег составил 562 млрд тенге ($1,53 млрд), что на 31,8% больше, чем в январе — октябре 2017 года. За пределы Казахстана было отправлено 88,8% всех переводов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 сентября количество активных кредитных карт в Казахстане составило 3,4 млн, что на 44,5% больше, чем 1 сентября 2017 года.

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