В приморском Артёме запущено производство строительной опалубки

Артём, Приморский край, , 09:27 — REGNUM Производство мелкощитовой опалубки в городе Артём Приморского края запустил один из резидентов свободного порта Владивосток, сообщает 23 ноября пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

Проектная мощность нового завода составляет до 180 тысяч квадратных метров продукции в год. Предполагается, что на этот объем предприятие выйдет уже в следующем году. Сейчас производительность составляет 40% от планируемой.

«На сегодняшний день наша продукция продается в Новосибирск и на Сахалин. На острове опалубка используется в крупном проекте по строительству жилья», — сообщил учредитель компании в комментарии КРДВ.

Объём инвестиций в проект составил более 35 млн рублей. Всего резиденты свободного порта Владивосток по соглашениям с КРДВ инвестировали в экономику региона более 47,2 млрд рублей, создав 5804 рабочих места.

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