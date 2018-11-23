Банк России может ужесточить требования к торгам топливом на бирже

Москва, , 09:21 — REGNUM Банк России может ужесточить контроль за биржевыми торгами, а также повысить требования к раскрытию и регистрации внебиржевых сделок, заявила глава департамента товарного рынка и рынка ценных бумаг Центробанка РФ Лариса Селютина. Об этом сообщает 22 ноября РБК.

В ходе своего выступления на заседании Биржевого форума в Москве Селютина отметила, что «доля трейдеров колеблется в районе 5−8%. Тем не менее трейдеры на бирже являются основными покупателями нефтепродуктов». По ее словам, на сегодняшний день непрозрачность наблюдается «во внебиржевом сегменте».

«Товарный рынок находится на первом этапе развития. Возможно, здесь стоит навести порядок через биржевую инфраструктуру. Можно ужесточить условия допуска к биржевым торгам», — цитирует агентство слова главы департамента ЦБ РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября стало известно, что крупнейший производитель топлива в России, компания «Роснефть», может вновь начать торговать бензином, дизтопливом и авиакеросином на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

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