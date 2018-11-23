Нефть подешевела до $61,78

Москва, , 09:20 — REGNUM После некоторой консолидации в раздумьях, цены на нефть 22 ноября вернулись к снижению, которое ускорилось сегодня, 23 ноября, на утренних торгах. Brent утратила уровень $62, обновив минимум февраля на $61,78. Котировки немного отошли от минимумов, но остаются под давлением и сохраняют медвежий настрой, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToroв России и СНГ Михаил Мащенко.

«То затишье, которое сейчас окутало рынок нефти, стало своего рода неожиданностью для Brent. Игроки рассчитывали на вербальные интервенции или как минимум слова поддержки в адрес инициативы Саудовской Аравии со стороны ее коллег по группе ОПЕК+. Но с того момента, как прозвучала цифра 1,4 млн баррелей в день — предполагаемый объем сокращения добычи, предложенный саудитами — никто, по сути, не поддержал королевство. Соответственно, остальные еще не определились со своим решением, как и Россия», — пояснил эксперт.

Эта неопределенность и тишина, которая становится все тревожнее по мере приближения саммита, давит на цены. Масла в огонь подливают страхи по поводу вмешательства Трампа, который время от времени бьет по рынку своими твитами, причем реагирует сырьевой сегмент на посылы американского лидера довольно болезненно и в целом эмоционально.

«Теперь, когда после нарушения целостности уровня $62 в игру вступает отметка $60. Быкам, оставшимся на рынке, важно предотвратить ее пробой. Настрой Brent будет оставаться медвежьим, пока котировки находятся под отметкой $67», — полагает Мащенко.

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