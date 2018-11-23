«Долгоиграющие» негативные факторы для рубля никуда не делись — эксперт

Москва, , 09:11 — REGNUM На этой неделе рубль продолжает получать поддержку от краткосрочных и сезонных факторов. Вот некоторые из них: после выступления члена комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC, рабочий орган ФРС) Ричарда Клариды, часть инвесторов уверовала в то, что Федрезерв снизит темпы повышения ставки из-за замедления темпов роста мировой экономики. Нефть в последние дни замедлила своё падение. Так котировки нефти марки WTI стабилизировались в районе 54−55 долларов за баррель. Некоторые участники рынка, также, возлагают надежды на встречу президента России Владимира Путина с президентом США Дональда Трампом на полях саммита G20, который будет проводиться в Аргентине в период с 30 ноября по 1 декабря. Кроме того, рубль продолжает получать традиционную поддержку от налогового периода, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский.

«В то же время следует заметить, что все вышеуказанные факторы носят исключительно временный, ситуационный характер. И с ними не всё так однозначно. Кроме того, весьма вероятно такое развитие событий, которое полностью или частично нивелирует их позитивное воздействие на курс рубля. Например, другой член FOMC, президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс допускает возможность трех или четырех повышений ключевой ставки ФРС в 2018 году.

Официальный прогноз ФРС США (FED) пока предполагает, что повышений ставок в 2019 году будет три. Что, тоже, не мало. Возможно, какая-то ясность в этом вопросе наступит после декабрьского заседания FED. А когда станет ясно, что Федрезерв не собирается снижать темп повышения ставки, доллар неизбежно укрепится. Похожая картина и с другими позитивными для нашей национальной валюты факторами», — пояснил эксперт.

При этом воздействие «долгоиграющих» негативных факторов, действующих на курс рубля («адский» пакет американских санкций и угроза постоянного наращивания санкционного давления со стороны «коллективного Запада», падение цен на нефть, рекордные выплаты корпораций по внешнему долгу в декабре и пр.) никуда не делось.

«Как только ослабеет или прекратится воздействие временных факторов, поддерживающих рубль, они («долгоиграющие» фундаментальные факторы, действующие против рубля) неизбежно возобладают. И рубль продолжит своё падение. Так в конце 2018 года можно ожидать курс доллара и евро к рублю в районе 72,50−73,80 и 80,60−81,80 соответственно. Для сравнения: на момент написания настоящего прогноза пара USD/RUR котировалась по 65,62, а пара EUR/RUR — по 74,85», — считает Перекальский.

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